В Турции пассажирский автобус столкнулся с грузовиками, погибли 7 человек

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 7 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, инцидент произошел в провинции Агры.

Автобус, перевозивший пассажиров из Вана в Агры, столкнулся с двумя грузовиками и загорелся.

В результате аварии 7 человек погибли, 11 человек получили ранения.