https://news.day.az/sport/1509664.html В Турции пассажирский автобус столкнулся с грузовиками, погибли 7 человек
В Турции пассажирский автобус столкнулся с грузовиками, погибли 7 человек
В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 7 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, инцидент произошел в провинции Агры.
Автобус, перевозивший пассажиров из Вана в Агры, столкнулся с двумя грузовиками и загорелся.
В результате аварии 7 человек погибли, 11 человек получили ранения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре