Пике включен в заявку «Барселоны» на матч с «Осасуной»

Испанский защитник Жерар Пике включен в заявку "Барселоны" на матч 14-го тура Ла Лиги с "Осасуной". Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что ранее заявивший о завершении карьеры Пике попал в заявку на предстоящий матч из-за проблем с составом у "Барселоны".

3 ноября 35-летний футболист объявил о завершении спортивной карьеры. Матч 13-го тура Ла Лиги с "Альмерией" стал последним для футболиста.

Пике в футболке "Барселоны" завоевал восемь титулов чемпионата Испании, три трофея Лиги чемпионов и другие титулы. В составе национальной команды Испании игрок выигрывал чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Пике принял участие в шести матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.