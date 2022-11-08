Два азербайджанских паралимпийца выиграли бронзу Чемпионата мира

Сегодня на Спортивной арене "Гейдар Алиев" в Баку начался чемпионат мира по дзюдо среди паралимпийцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в первый день соревнований на татами вышли семь азербайджанских спортсменов, из которых двое завоевали медали. Шахана Гаджиева (48 кг, J2) и Намик Аббаслы (73 кг, J2) примерили бронзу.

Исмаил Мурадов (60 кг, J1) проиграл Сухробу Шукюрову (Узбекистан).

Амиль Алиев (73 кг, J1) уступил Джибрило Яффе (Португалия).

В весе до 73 кг J2 Гусейн Рагимли выиграл у Рубена Гонсалеса (Португалия) и Юджиро Сато (Япония), но в четвертьфинале проиграл Олжасу Оразаюллу (Казахстан). В утешильной блоке он выиграл у Николая Корналлса (Германия) и Гиоргия Калдани (Грузия), а в схватке за бронзу встретился со своим товарищем по команде Намиком Аббаслы и уступил ему.

К слову, Аббаслы, ставший третьим, по ходу чемпионата нанес поражения Серхио Банону (Испания) и Освальдасу Барейкису (Литва), но в полуфинале уступил Руфату Магомедову (Украина).

В женском зачете в категории 48 кг J2 Эсма Ибрагимова не смогла пройти Юлию Иваницку (Украина), а Шахана Гаджиева потерпела поражение от Джахиде Эке (Турция) и отправилась в утешительный блок, где выиграла у Хент Мухаммед (Египет) и Кармен Брюссиг (Швейцария). В схватке за бронзу Гаджиева победила Каи-Лин Ли (Тайвань), завоевав медаль.

Вафа Сеидова (57 кг, J1) проиграла Лианой Мутя (США).

На ЧМ принимают участие 250 атлетов из 41-й страны.