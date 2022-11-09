Макгрегор хочет купить футбольный клуб «Ливерпуль»

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что рассматривает возможность покупки клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) сообщил об этом, отвечая в социальной сети на предложение одного из болельщиков приобрести футбольную команду, выставленную на продажу.

"Я бы с радостью сделал это. Уже отправил запрос, чтобы получить больше информации, как только мне стало известно о продаже "Ливерпуля". Что за невероятный поворот событий! Что за клуб!" - написал Макгрегор.

Компания Fenway Sports Group выставила "Ливерпуль" на продажу. Основатель компании приобрел английский клуб в 2010 году. На текущий момент неизвестно, с кем и на какой стадии ведутся переговоры.

Макгрегор известен своей любовью к футболу. Он приезжал в Россию на финал чемпионата мира 2018 года. Ранее он уже заявлял о том, что хочет купить другой клуб АПЛ - "Челси".

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.