Когда состоятся матчи «Карабаха» с бельгийским «Гентом»?

Матч клуба "Карабах" против бельгийского "Гента" в плей-офф Лиги конференций УЕФА состоится 16 февраля 2023 года в Баку, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Как передает Day.Az, информация об этом размещена на официальном сайте УЕФА.

Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Ответный матч запланирован на 23 февраля в Генте и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Отметим, что "Карабах", заняв третье место в группе G Лиги Европы, завоевал право на участие в плей-офф Лиги конференций.