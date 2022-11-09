https://news.day.az/sport/1510059.html Когда состоятся матчи «Карабаха» с бельгийским «Гентом»?
Когда состоятся матчи «Карабаха» с бельгийским «Гентом»?
Матч клуба "Карабах" против бельгийского "Гента" в плей-офф Лиги конференций УЕФА состоится 16 февраля 2023 года в Баку, стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Как передает Day.Az, информация об этом размещена на официальном сайте УЕФА.
Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Ответный матч запланирован на 23 февраля в Генте и начнется в 00:00 по бакинскому времени.
Отметим, что "Карабах", заняв третье место в группе G Лиги Европы, завоевал право на участие в плей-офф Лиги конференций.
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