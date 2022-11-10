Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» дал совет Дзюбе

Экс-игрок английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис посоветовал Артему Дзюбе перейти в итальянскую "Венецию", за которую выступает россиянин Денис Черышев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, что Черышев много хорошего рассказал про Дзюбу. Поэтому клуб им заинтересовался. Тем более что он сейчас свободный агент. Я бы посоветовал ему перейти в "Венецию", но решение будет за ним", - сказал Канчельскис.

Дзюба пополнил состав "Аданы" в августе 2022 года. В команду он перешел на правах свободного агента, после сезона-2021/22 у него завершился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал последние семь лет.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против "Фенербахче" и отметился забитым мячом. При этом последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.