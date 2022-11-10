Пике призвал сократить время футбольных матчей

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике призвал сократить игровое время футбольных матчей. Об этом он заявил во время интервью Twitch-каналу ibai, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нужно модифицировать и менять установленные годами правила. Я понимаю, что это сложно, но это происходит в других видах спорта. Нужно найти способ привлечь к себе внимание, предложить не только спорт, но и контент", - поделился Пике. По его мнению, нынешний футбольный продукт устарел, поэтому необходимо искать нововведения, которые сделают матчи более увлекательными.

3 ноября Пике объявил об уходе из "Барселоны" и завершении карьеры. "Пора заканчивать свой путь", - заявил 35-летний игрок.

В мае сообщалось, что в Международной федерации футбола и Международном совете футбольных ассоциаций задумались об изменении правил в футболе. Организации рассматривают варианты введения чистого игрового времени. Предполагается, что время будет останавливаться, если мяч выходит из игры или игрок получает травму, а также когда судья выносит предупреждение или разговаривает с кем-либо. Кроме того, изучается возможность сокращения матчей с 90 до 60 минут.