Азербайджанские парадзюдоисты раскрыли секрет победы на Чемпионате мира

Сборная Азербайджана стала победительницей домашнего чемпионата мира по парадзюдо. В финале хозяева татами выиграли у Турции со счетом 4:2, поставив эффектную точку в своем выступлении в родных стенах.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по ходу соревнования коллектив в составе Исмаила Мурадова (60 кг, J1), Намика Аббаслы, Гусейна Рагимли (оба - 73 кг, J2), Закира Муслимова (90 кг, J1), Кянана Абдуллаханлы (+90 кг, J1) и Ильхама Закиева (+90 кг, J2) обыграл соперником из Грузии, Узбекистана и Казахстана, примерив при этом оригинальную тактику. Вплоть до полуфинала наша сборная давала фору конкурентам, начиная со счета 0:1. Это было связано с травмой Рагимли, который до поры до времени не мог помочь своим товарищам, но присоединился к ним в финале, выиграв свою схватку.

"Я действительно изначально не рассчитывал выступать, так как получил повреждение по ходу чемпионата. Но финал просто не мог пропустить, обязан был выйти вместе с товарищами по команде. Приятно, что помог сборной выиграть золото, это оказалось замечательным завершением чемпионата", - сказал Рагимли нашему сайту после церемонии награждения.

В свою очередь, Абдуллаханлы развил тему, добавив, что тактическая уловка сработала в полной мере: "Гусейн оказался нашим козырем, который мы припрятали до самого главного момента. Конечно же, его отсутствие на ранних стадиях было некоторым риском, так как мы выступали не полной командой, но он в полной мере оправдался. Что касается собственной борьбы, то доволен выступлением в сборной. К тому же мне удалось взять реванш у узбека, которому уступил в личном первенстве. В командном турнире удалось обыграть и призера Паралимпиады из Грузии, и сильного казаха, так что все сложилось как нельзя лучше".

Муслимов отметил, что командная победа станет одним из самых запоминающихся моментов карьеры, а Мурадов признался, что испытывает невероятные эмоции, которые сложно передать словами.

Лидер сборной Ильхам Закиев выступил по-капитански, выиграв все свои схватки и внеся значимую лепту в итоговую победу. Как правило, его выход приходился на середину матчевой встрече, а выигрыш давал ощутимое преимущество хозяевам татами на концовку командных поединков.

Таким образом, ЧМ принес сборной Азербайджана пять наград: командное золото мужской сборной, серебро Ильхама Закиева (+90 кг), а также бронзу Намика Аббаслы (73 кг), Шаханы Гаджиевой (48 кг) и Ханым Гусейновой (70 кг).