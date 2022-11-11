Роналду отреагировал на итоговую заявку Португалии на чемпионат мира

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на вызов в сборную Португалии на чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы снова готовы возвысить имя Португалии! В списке мистера Фернанду Сантуша 26 имён, каждое из них призвано! Вперед, Португалия", - сказал Роналду.

Напомним, 21 октября Роналду отстранили от тренировок из-за того, что он покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Он также не попал в заявку "Юнайтед" на матч с лондонским "Челси" в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.