Армянин испугался боя с азербайджанским боксером

В Кельце (Польша) продолжается международный турнир по боксу.

Как сообщили Day.Az в Федерации бокса, Азербайджан представлен на турнире 13-ю боксерами, из которых пока четверо вышли на старт: Масуд Юсифзаде (51 кг), Умид Рустамов (57 кг), Миршариф Казымзаде (75 кг) и Эльдар Гулиев (86 кг). Из них в полуфинал пробились Юсифзаде, Рустамов и Гулиев.

Примечательно, что Юсифзаде в 1/4 финала должен был сойтись на ринге с армянским боксером Арменом Гушчияном. Однако последний отказался выйти на бой с азербайджанским спортсменом, в результате чего Юсифзаде прошел дальше.

