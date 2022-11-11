https://news.day.az/sport/1510597.html Армянин испугался боя с азербайджанским боксером
Примечательно, что Юсифзаде в 1/4 финала должен был сойтись на ринге с армянским боксером Арменом Гушчияном. Однако последний отказался выйти на бой с азербайджанским спортсменом, в результате чего Юсифзаде прошел дальше.
Армянин испугался боя с азербайджанским боксером
В Кельце (Польша) продолжается международный турнир по боксу.
Как сообщили Day.Az в Федерации бокса, Азербайджан представлен на турнире 13-ю боксерами, из которых пока четверо вышли на старт: Масуд Юсифзаде (51 кг), Умид Рустамов (57 кг), Миршариф Казымзаде (75 кг) и Эльдар Гулиев (86 кг). Из них в полуфинал пробились Юсифзаде, Рустамов и Гулиев.
Примечательно, что Юсифзаде в 1/4 финала должен был сойтись на ринге с армянским боксером Арменом Гушчияном. Однако последний отказался выйти на бой с азербайджанским спортсменом, в результате чего Юсифзаде прошел дальше.
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