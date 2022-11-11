Двукратный чемпион мира хочет продать испанский клуб

Знаменитый бразильский футболист Роналдо намерен продать принадлежащий ему клуб испанской сегунды "Вальядолид". Двукратному чемпиону мира принадлежит 81% акций ФК, передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Роналдо собирается вернуться в Бразилию, где проживает его семья. Также он приобрел контрольный пакет акций своего родного клуба "Крузейро". Для этого бывший нападающий сборной Бразилии хотел бы продать принадлежащий ему "Вальядолид".

Роналдо приобрел 51% акций "Вальядолида" в 2018 году. Со временем он увеличил свою долю до 81%. Бюджет этого ФК увеличился вдвое. Но после трех лет выступлений в Ла Лиге прошлым летом "Вальядолид" опустился во второй по силе дивизион испанского футбола.