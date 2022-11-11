Проведение чемпионата Баку по художественной гимнастике имеет большое значение для юных спортсменок.

Об этом в пятницу сказала Trend главный судья соревнований, тренер сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике, судья международной категории Нигяр Абдусалимова, передает Day.Az.

"Безусловно, соревнования придают стимул юным гимнасткам. Для многих участниц 27-го чемпионата Баку по художественной гимнастике соревнования являются первыми, и это большая мотивация для развития и достижения целей в спорте, обретения соревновательного опыта", - сказала она.

Нигяр Абдусалимова добавила, что чемпионат проходит среди спортсменок в разных возрастных категориях.

"Чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши", "пре-юниорки", "юниорки", "сеньорки". Гимнастки являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Центра "Зиря", Дворца водных видов спорта, Спортивного клуба "Забрат", Олимпийского спорткомплекса "Шаган", спорткомплекса "Говсан", спортивного клуба "Грация" и Республиканской комплексной спортивной школы", - добавила она.

Отметим, что 11-12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

11 ноября проходят соревнования по художественной гимнастике, а завтра, 12 ноября, выступят представители как художественной, так и аэробной гимнастики.