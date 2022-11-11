Поддержка зрителей на трибунах придает мне уверенности во время выступления на соревнованиях.

Об этом в пятницу сказала Trend участница 27-го чемпионата Баку по художественной гимнастике Марьям Балогланова, передает Day.Az.

"В первый день чемпионата я представила упражнения без предмета и с обручем, а завтра продемонстрирую композицию с мячом. Сегодня, к сожалению, не все получилось идеально, наверное, сказалось волнение. Благодарна зрителям на трибунах, они меня поддержали, что придало мне уверенности", - сказала юная воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

10-летняя гимнастка отметила, что принимала участие во многих соревнованиях, среди них и зарубежные турниры, прошедшие в Москве, Будапеште, Дубае.

"На тренировках не всегда легко, но если стараться, выполнять все упражнения, то результат не заставит себя ждать", - добавила она.

Отметим, что 11-12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

11 ноября проходят соревнования по художественной гимнастике, а завтра, 12 ноября, выступят представители как художественной, так и аэробной гимнастики.