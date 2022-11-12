Месси о важности выиграть первый матч на чемпионате мира — 2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Катаре. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru его слова передает Ole.

"Я чувствую, что эта команда во многом похожа на образец 2014 года. Похожа с точки зрения умственной силы, что очень важно. Важно хорошо начать чемпионат мира, выиграть первую игру, я думаю, что это очень важно, - сказал Месси.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.