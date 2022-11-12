Сегодня пройдут еще две игры Премьер-лиги Азербайджана
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Сегодня продолжится 14-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во второй день тура пройдут две игры: сначала "Зире" примет у себя "Сабаил", а после "Нефтчи" сыграет дома с "Габалой".
16:00 ЗИРЕ - САБАИЛ
Баку, стадион Спорткомплекса Зире. Главный судья - Вугар Гасанли.
18:30 НЕФТЧИ - ГАБАЛА
Баку, стадион "Бакселл Арена". Главный судья - Ниджат Исмайыллы.
Еще два матча тура состоятся завтра
14:30 КЯПАЗ - ТУРАН-ТОВУЗ
Гянджа, Городской стадион. Главный судья - Рашад Ахмедов.
17:00 САБАХ - КАРАБАХ
Масазыр, стадион "Банк Республика Арена". Главный судья - Фарид Гаджиев.
Ранее прошел один матч тура: "Шамахы" - "Сумгайыт" - 4:2.

Команда

И

В

Н

П

М

О

Карабах

13

13

0

0

40-8

39

Сабах

13

11

1

1

30-10

34

Нефтчи

13

8

2

3

26-14

26

Габала

13

6

2

5

17-13

20

Зире

13

6

1

6

15-21

19

Туран-Товуз

13

4

3

6

10-18

15

Сабаил

13

2

4

7

11-19

10

Шамахы

14

2

4

8

12-23

10

Кяпаз

13

2

2

9

11-29

8

Сумгайыт

14

0

5

9

6-23

5

Бомбардиры:
11 - Шейдаев, Гурбанлы (оба - Карабах)
7 - Миккельс (Сабах)
6 - Махмудов (Нефтчи), Эва (ТТ)