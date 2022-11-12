https://news.day.az/sport/1510804.html Сегодня пройдут еще две игры Премьер-лиги Азербайджана
Бомбардиры:
11 - Шейдаев, Гурбанлы (оба - Карабах)
7 - Миккельс (Сабах)
6 - Махмудов (Нефтчи), Эва (ТТ)
Сегодня пройдут еще две игры Премьер-лиги Азербайджана
Сегодня продолжится 14-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во второй день тура пройдут две игры: сначала "Зире" примет у себя "Сабаил", а после "Нефтчи" сыграет дома с "Габалой".
16:00 ЗИРЕ - САБАИЛ
Баку, стадион Спорткомплекса Зире. Главный судья - Вугар Гасанли.
Баку, стадион Спорткомплекса Зире. Главный судья - Вугар Гасанли.
18:30 НЕФТЧИ - ГАБАЛА
Баку, стадион "Бакселл Арена". Главный судья - Ниджат Исмайыллы.
Баку, стадион "Бакселл Арена". Главный судья - Ниджат Исмайыллы.
Еще два матча тура состоятся завтра
14:30 КЯПАЗ - ТУРАН-ТОВУЗ
Гянджа, Городской стадион. Главный судья - Рашад Ахмедов.
14:30 КЯПАЗ - ТУРАН-ТОВУЗ
Гянджа, Городской стадион. Главный судья - Рашад Ахмедов.
17:00 САБАХ - КАРАБАХ
Масазыр, стадион "Банк Республика Арена". Главный судья - Фарид Гаджиев.
Масазыр, стадион "Банк Республика Арена". Главный судья - Фарид Гаджиев.
Ранее прошел один матч тура: "Шамахы" - "Сумгайыт" - 4:2.
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Карабах
|
13
|
13
|
0
|
0
|
40-8
|
39
|
Сабах
|
13
|
11
|
1
|
1
|
30-10
|
34
|
Нефтчи
|
13
|
8
|
2
|
3
|
26-14
|
26
|
Габала
|
13
|
6
|
2
|
5
|
17-13
|
20
|
Зире
|
13
|
6
|
1
|
6
|
15-21
|
19
|
Туран-Товуз
|
13
|
4
|
3
|
6
|
10-18
|
15
|
Сабаил
|
13
|
2
|
4
|
7
|
11-19
|
10
|
Шамахы
|
14
|
2
|
4
|
8
|
12-23
|
10
|
Кяпаз
|
13
|
2
|
2
|
9
|
11-29
|
8
|
Сумгайыт
|
14
|
0
|
5
|
9
|
6-23
|
5
Бомбардиры:
11 - Шейдаев, Гурбанлы (оба - Карабах)
7 - Миккельс (Сабах)
6 - Махмудов (Нефтчи), Эва (ТТ)
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