Моуринью может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью может сменить Карло Анчелотти на посту наставника мадридского "Реала" после ухода специалиста из испанского клуба, пишет газета La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент "Реала" Флорентино Перес, по информации издания, считает португальского тренера лучшим кандидатом, хотя в списке потенциальных претендентов есть и другие специалисты.

Контракт Моуринью с "Ромой" рассчитан до лета 2024 года. Ранее он уже работал в мадридском "Реале" в 2010-2013 годах.

За свою карьеру португалец тренировал "Бенфику", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Со своими командами он побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы (ранее Кубке УЕФА) и Лиге конференций. В нынешнем сезоне он побил рекорд по количеству побед в еврокубках в качестве тренера.