https://news.day.az/sport/1510882.html Директор футбольного клуба "Карабах" обратился в полицию
Директор футбольного клуба "Карабах" обратился в полицию
"Карабах" обратился в полицию по фактам незаконного использования зарегистрированных государством товарных знаков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, вчера директор клуба Эмрах Челикель подал заявление в Сураханское РУП. В жалобе указывается, что форма с товарными знаками футбольного клуба, официально зарегистрированных государством, продается неизвестными лицами в соцсетях.
Клуб потребовал, чтобы личности этих людей установили, они были привлечены к ответственности, а незаконные продажи были предотвращены.
В связи с обращением проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре