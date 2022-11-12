Директор футбольного клуба "Карабах" обратился в полицию

"Карабах" обратился в полицию по фактам незаконного использования зарегистрированных государством товарных знаков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, вчера директор клуба Эмрах Челикель подал заявление в Сураханское РУП. В жалобе указывается, что форма с товарными знаками футбольного клуба, официально зарегистрированных государством, продается неизвестными лицами в соцсетях.

Клуб потребовал, чтобы личности этих людей установили, они были привлечены к ответственности, а незаконные продажи были предотвращены.

В связи с обращением проводится расследование.