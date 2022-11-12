Юная гимнастка раскрыла секрет успеха на чемпионате Баку

Завоеванная золотая медаль на 27-м чемпионате Баку по художественной гимнастике - результат упорных тренировок и огромного желания добиться хорошего результата.

Как передает Day.Az об этом в субботу сказала Trend юная гимнастка Айла Аббасзаде, занявшая первое место в многоборье (сумма баллов за упражнения без предмета, с мячом и обручем) в возрастной категории "малыши" среди гимнасток 2014 года рождения.

"Во второй день соревнований я выполнила упражнение с мячом, это мой самый любимый гимнастический предмет. Медаль посвящаю тренеру, ведь благодаря ее наставлениям у меня все получилось, она учит идти к своей цели в спорте", - сказала юная воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что 11-12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).