Скончался бывший претендент на пояс UFC

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джейк Шилдс на своей странице в социальных сетях сообщил о смерти бывшего претендента на пояс промоушена в полутяжелом весе Энтони Джонсона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Только что услышал печальные новости, Энтони Джонсон скончался. Покойся с миром, брат. У меня нет никаких подробностей о произошедшем, но я знаю, что он был моложе меня, так что все это очень трагично", - написал Шилдс.

Джонсон скончался на 39-м году жизни. На профессиональном уровне от провел 29 поединков, в 23 из которых выходил победителем. Остальные бои Джонсон проиграл. С 2021 года является бойцом Bellator. В мае прошлого года Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто Азеведу в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе.