https://news.day.az/sport/1511286.html Объявлены судьи матча Молдова – Азербайджан
Матч Молдова - Азербайджан пройдет на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Объявлены судьи матча Молдова – Азербайджан
Определились арбитры товарищеского матча между сборными Молдовы и Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главным судьей встречи назначен Денис Шурман, которому будут помогать лайнсмены Александр Жуков и Виктор Нижник, а также четвертый рефери Роман Житарь. Бригада арбитров представляет Молдову.
Матч Молдова - Азербайджан пройдет на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
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