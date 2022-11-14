Объявлены судьи матча Молдова – Азербайджан

Определились арбитры товарищеского матча между сборными Молдовы и Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главным судьей встречи назначен Денис Шурман, которому будут помогать лайнсмены Александр Жуков и Виктор Нижник, а также четвертый рефери Роман Житарь. Бригада арбитров представляет Молдову.

Матч Молдова - Азербайджан пройдет на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

