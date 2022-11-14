Польский клуб хочет подписать азербайджданского футболиста

Защитник азербайджанского футбольного клуба "Сабаил" Туран Манафов может покинуть команду в предстоящее зимнее трансферное окно.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Манафов имеет предложение из греческого и польского клубов. В договоре с "Сабаилом" у него есть пункт, что за определенную сумму он может покинуть команду в любое время.

В частности, активность проявляет польский "Видзев" (Лодзь). Лидер первого дивизиона чемпионата Польши хочет уже зимой привлечь 24-летнего защитника в свои ряды.

Есть также интерес со стороны греческого "ПАС Яннина", но этот клуб менее активен. К тому же, Манафов имеет негативный опыт от выступления за "Олимпиакос" (Волос), с которым судился и откуда ушел из-за задержки зарплаты.

