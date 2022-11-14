https://news.day.az/sport/1511356.html Франция представила официальный талисман Олимпиады-2024
Франция представила официальный талисман Олимпиады-2024
Талисманом летних Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, стали красные фригийские колпаки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, талисман представлен за 620 дней до начала Олимпиады в штаб-квартире организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр.
Среди прочего фригийские шапки являются символом революционной Франции.
Фигура символа Олимпиады в виде фригийского колпака обута в белые кроссовки. У символа Паралимпиады вместо одной ноги протез, и он обут в красный кроссовок.
33-я летняя Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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