Месси заявил, что в сборной Бразилии не хватает баланса

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал мнение о том, что его команда сможет выиграть чемпионат мира - 2022, который пройдет в Катаре. Его слова передает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не нужно обращать внимания на мнения народа и заранее считать себя чемпионами. Нужно делать шаг за шагом. Франция? Они действительно внушают страх из-за своего подбора игроков и тренера. Стоит отметить качественный состав и у Бразилии, там не хватает баланса, но у них есть Неймар", - сказал Месси.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий может вернуться в "Барсу" и обдумает этот вариант после окончания чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".