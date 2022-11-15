Юристы Роналду работают над расторжением контракта с «МЮ»

Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналиста, юристы португальского нападающего уже работают совместно с английским клубом над вариантами расторжения соглашения.

В своем последнем интервью португалец заявил о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед", а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага.

Последний матч "МЮ" против "Фулхэма" полузащитник пропустил. А несколько туров назад он был отстранен от тренировок с основной командой. Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым голом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира в Катаре.