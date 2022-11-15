Глава МОК осудил политизацию спорта

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил политизацию спорта. Его слова приводит YouTube-канал Metrotvnews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бах выступил с этим заявлением во время саммита G20, который проходит на Бали 15-16 ноября. "Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится", - сказал глава МОК.

Он добавил, что принимать решения в отношении атлетов необходимо только на основании их результатов, подчеркнув, что участвовать в Олимпийских играх должны все страны, в том числе конфликтующие.