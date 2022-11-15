Стал известен самый дорогой футболист ЧМ-2022

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов предстоящего чемпионата мира по футболу, передает Day.Az.

Самым дорогостоящим игроком турнира стал форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял Винисиус из мадридского "Реала" и сборной Бразилии. Замкнул топ-3 полузащитник Фил Фоден из "Манчестер Сити" и сборной Англии.

Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:

Килиан Мбаппе (Франция) - € 160 млн;

Винисиус Жуниор (Бразилия) - €120 млн;

Фил Фоден (Англия) - €110 млн;

Джамал Мусиала (Германия) - €100 млн;

Педри (Испания) - €100 млн;

Джуд Беллингем (Германия) - €100 млн;

Федерико Вальверде (Уругвай) - €100 млн;

Харри Кейн (Англия) - €90 млн;

Букайо Сака (Англия) - €90 млн;

Гави (Испания) - €90 млн.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".