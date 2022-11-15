Азербайджанский футболист привлек внимание итальянских клубов

Форвард юношеской сборной Азербайджана по футболу (U-17) Мурад Мамедов привлек внимание итальянских клубов.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Мамедов понравился представителям клубов "Лодигиани Калчио", "Новара" и Академии Росси во время выступления на международном турнире в Италии в составе юношеской команды "Нефтчи".

Полузащитник "Нефтчи-2" также имеет предложение от турецких клубов "Коньяспор", "Газиантепспор" и "Аланьяспор".

