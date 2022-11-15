https://news.day.az/sport/1511591.html Азербайджанский футболист привлек внимание итальянских клубов
Полузащитник "Нефтчи-2" также имеет предложение от турецких клубов "Коньяспор", "Газиантепспор" и "Аланьяспор".
Азербайджанский футболист привлек внимание итальянских клубов
Форвард юношеской сборной Азербайджана по футболу (U-17) Мурад Мамедов привлек внимание итальянских клубов.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Мамедов понравился представителям клубов "Лодигиани Калчио", "Новара" и Академии Росси во время выступления на международном турнире в Италии в составе юношеской команды "Нефтчи".
Полузащитник "Нефтчи-2" также имеет предложение от турецких клубов "Коньяспор", "Газиантепспор" и "Аланьяспор".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре