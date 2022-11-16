Роналду пригласили в «Енисей»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов в социальных сетях высказался о скандальном интервью португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, ранее 37-летний футболист публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "МЮ". Позднее стало известно, что юристы футболиста работают над расторжением контракта с "красными дьяволами", который действует до лета 2023 года.

"Криштиану Роналду, дорогой мой! Если вас не уважают в "Манчестер Юнайтед", которому клубу вы отдали многие годы и были символом, иконой клуба при Алексе Фергюсоне, вас с удовольствием и любовью примут в ФК "Енисей", - написал Чепчугов.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира - 2022 в Катаре.