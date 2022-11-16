Стало известно о переговорах клуба Бекхэма с Роналду

Владелец клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" англичанин Дэвид Бекхэм начал переговоры о переходе в команду форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Об этом стало известно The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает источник, Бекхэм связался с представителями португальца, и те сообщили о заинтересованности игрока в переезде в США. Отмечается, что главной трансферной целью "Интер Майами" остается аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси, однако вариант с возможным переходом Роналду также рассматривается.