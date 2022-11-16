https://news.day.az/sport/1511908.html Экс-футболист "Челси" и сборной Англии Кэхилл завершил карьеру
Экс-футболист "Челси" и сборной Англии Кэхилл завершил карьеру
Английский футболист Гари Кэхилл завершил выступления в профессиональном спорте, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Решение о завершении карьеры 36-летний спортсмен, семь лет проведший в составе лондонского "Челси", озвучил в соцсетях.
В составе "Челси" Кэхилл по два раза выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Европы УЕФА. Также он стал победителем Лиги чемпионов.
Всю клубную карьеру Кэхилл провел в Англии, где, помимо "Челси", защищал цвета "Астон Виллы", "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Болтона", "Кристал Пэлас" и "Борнмута".
Последним его турниром в составе сборной Англии был чемпионат мира-2018 в России.
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