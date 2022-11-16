Месси сообщил о скором завершении карьеры

Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о своем желании еще недолго оставаться в футболе в качестве игрока, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я люблю футбол, мне нравится в него играть, я получаю удовольствие. Я всю жизнь играл в футбол. Уверен, что мое занятие в будущем будет связано с ним, хоть я пока и не знаю, что это будет. Я не думаю, что буду еще долго играть. Завершить карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз"? Не знаю, столько всего произошло... Я с детства мечтал играть в чемпионате Аргентины", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Месси начал свою профессиональную карьеру в "Барселоне" в 2003 году. Он является воспитанником каталонского клуба.

Нападающий перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе 2021 года.

В текущем сезоне Месси принял участие в 13 матчах команды в чемпионате Франции, забил семь голов и отдал 10 голевых передач. В прошлом сезоне у аргентинца было шесть голов и 13 результативных передач по прошествии 26 игр.

Стартующий в воскресенье чемпионат мира в Катаре станет для аргентинца уже пятым.