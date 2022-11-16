Назван самый дорогой состав сборной на предстоящем ЧМ в Катаре

Международный центр спортивных исследований (CIES) подготовил исследование, касающееся стоимости сборных, которые будут выступать на чемпионате мира в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данной работе, самый дорогой состав на стартующем в воскресенье чемпионате мира будет у сборной Англии. Стоимость команды основоположников футбола составляет 1,499 млрд евро. Следом располагаются сборные Бразилии (1,455 млрд евро) и Франции (1,337 млрд евро).

Топ-10 самых дорогих сборных ЧМ выглядит следующим образом:

1. Англия - 1,499 млрд евро;

2. Бразилия - 1,455 млрд евро;

3. Франция - 1,337 млрд евро;

4. Испания - 1, 201 млрд евро;

5. Португалия - 1,154 млрд евро;

6. Германия - 1,020 млрд евро;

7. Нидерланды - 756 млн евро;

8. Аргентина - 748 млн евро;

9. Уругвай - 590 млн евро;

10. Бельгия - 562 млн евро.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора.