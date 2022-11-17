Сербский теннисист Новак Джокович получил визу для участия в Australian Open 2023 года. Комментарий Джоковича приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера я был очень счастлив, узнав о новости [о получении визы]", - сказал Джокович.

В январе 2022 года Джокович, бывший на тот момент первой ракеткой мира, прилетел в Австралию для участия в турнире Большого шлема. Он был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая на тот момент была обязательной для иностранцев, въезжающих в Австралию. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но 16 января она была отклонена, и Джоковича депортировали из Австралии.

Australian Open 2023 года должен пройти в Мельбурне.