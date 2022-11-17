https://news.day.az/sport/1512027.html Турция подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов
Турция подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов
Турция подала заявку в УЕФА на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В заявлении УЕФА отмечается, что страны, которые желают провести чемпионаты 2028 и 2032 годов, подали предварительные заявки.
Турция подала заявку на чемпионаты 2028 и 2032 годов; Футбольные федерации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса представили свою кандидатуру на 2028 год, а Италия - на 2032 год.
Датой последней подачи файла заявки установлена 12 апреля 2023 года. Ожидается, что хозяева чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут объявлены осенью следующего года.
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