Турция подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов

Турция подала заявку в УЕФА на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В заявлении УЕФА отмечается, что страны, которые желают провести чемпионаты 2028 и 2032 годов, подали предварительные заявки.

Турция подала заявку на чемпионаты 2028 и 2032 годов; Футбольные федерации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса представили свою кандидатуру на 2028 год, а Италия - на 2032 год.

Датой последней подачи файла заявки установлена ​12 апреля 2023 года. Ожидается, что хозяева чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут объявлены осенью следующего года.