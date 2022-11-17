Мяч, забитый Марадоной "рукой бога", продан на аукционе

Мяч, который Диего Марадона забил "рукой бога" в ворота сборной Англии в 1/4 финала на чемпионате мира-1986 в Мексике, был продан на аукционе Graham Budd Auctions, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Стоимость снаряда "ушла" за 2,28 млн евро.

На продажу мяч выставил судья Али Бин Насеру из Туниса, работавший на матче Англия - Аргентина. Ожидалось, что сумма выручки за лот составит 3,43 млн евро, при этом стартовая цена начиналась от 570 000 евро.

Аргентинская команда победила со счетом 2:1 благодаря двум голам легендарного Диего Марадоны и прошла в следующую стадию. Первый гол он забил рукой. Судья засчитал взятие ворот, посчитав, что мяч был забит головой, несмотря на протесты англичан.

После победы аргентинский нападающий заявлял, что мяч был забит "немного головой Марадоны и немного рукой бога".

Весной 2022 года футболка Диего Марадоны, в которой легендарный аргентинский футболист забил гол в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-1986, была продана на аукционе от Sotheby's за рекордную сумму. Лот был продан за 8,5 млн евро.