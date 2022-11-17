Бойца UFC арестовали

Новозеландского бойца смешанного стиля (ММА) Исраэля Адесанью арестовали в аэропорту Нью-Йорка за провоз кастета. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, спортсмен был задержан полицией за провоз кастета, что является нарушением в штате Нью-Йорк. Согласно словам менеджера Адесаньи, кастет был подарен болельщиком, сам боец сотрудничал с представителями власти и в данный момент направляется домой.

13 ноября новозеландец лишился титула в среднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после поражения техническим нокаутом от Алекса Перейры из Бразилии.

33-летний Адесанья одержал в ММА 23 победы и потерпел два поражения.