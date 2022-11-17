https://news.day.az/sport/1512109.html Скончался известный спортивный деятель Азербайджана - ФОТО
Скончался известный спортивный деятель Азербайджана - ФОТО
Ушел из жизни председатель контрольно-ревизионной комиссии Федерации самбо Азербайджана Шахлар Мустафаев.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Управления молодежи и спорта Наримановского района Наджаф Новрузов.
Ш.Мустафаев, имевший большие заслуги в развитии самбо, был судьей международной категории экстра-класса, заслуженным деятелем физкультуры и спорта.
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