Скончался известный спортивный деятель Азербайджана

Ушел из жизни председатель контрольно-ревизионной комиссии Федерации самбо Азербайджана Шахлар Мустафаев.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Управления молодежи и спорта Наримановского района Наджаф Новрузов.

Ш.Мустафаев, имевший большие заслуги в развитии самбо, был судьей международной категории экстра-класса, заслуженным деятелем физкультуры и спорта.