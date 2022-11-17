Бывший капитан МЮ назвал опасность сохранения Роналду в клубе

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Нэвилл назвал опасность сохранения португальского форварда Криштиану Роналду в клубе. Как передает Day.Az его слова приводит Sky Sports.

"Они знают, что должны расторгнуть контракт с Криштиану - иначе они создадут прецедент, после которого любой игрок сможет критиковать их в будущем", - заявил Нэвилл. Он также признался, что во многом согласен со словами Роналду.

Экс-футболист предположил, что португалец раскритиковал МЮ, потому что сам захотел уйти из команды. "Он знал, что это приведет к громким заголовкам и концу его карьеры в "Манчестер Юнайтед"", - отметил Нэвилл.

14 ноября Роналду обвинил английский клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага. После этого в команде задумались о разрыве контракта с игроком.

Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.