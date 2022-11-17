Роналду рассказал, как британская королевская семья поддержала его

Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и игрок сборной Португалии Криштиану Роналду вспомнил, как британская королевская семья поддержала его после смерти новорожденного сына. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Криштиану Роналду впервые высказался о смерти новорожденного сына. В апреле этого года у футболиста родилась дочь Белла - второй из близнецов скончался во время родов.

Справиться с тяжелой утратой спортсмену помогла не только его девушка, модель Джорджина Родригес, но и болельщики. "Я никогда не мог такого ожидать. Теперь я могу сказать спасибо всему англоязычному сообществу, отчасти это мне помогло", - поделился он.

По словам Роналду, его поддержала британская королевская семья. "Кроме того, я получил письмо от королевской семьи, что меня очень удивило. Я не могу об этом не сказать: я очень уважаю англичан за их доброту ко мне", - добавил он.