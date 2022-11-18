Азербайджанский боксер одержал еще одну победу на чемпионате мира

В Аликанте (Испания) продолжается молодежный чемпионат мира по боксу.

Как сообщили Day.Az в Федерации бокса, во второй день чемпионата на ринге азербайджанский боксер Санан Гатамов провел свой второй бой, в котором одолел канадского соперника. Победа вывела его в 1/8 финала, где он сойдется с боксером из Казахстана.

