https://news.day.az/sport/1512429.html Испанский клуб хочет купить полузащитника Карабаха
Пока же, "Гранада" продолжает следить за вингером, и в частности намерена отправить своих скаутов на ответный матч в "стыках" Лиги конференций против бельгийского "Гента" (23 февраля).
Испанский клуб хочет купить полузащитника Карабаха
Испанская "Гранада" всерьез нацелена на бразильского футболиста азербайджанского "Карабаха" Кади.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, испанский клуб планирует отправить официальное предложение агдамцам по поводу Кади в случае своего возвращения в Ла Лигу (в настоящее время клуб выступает в Сегунде), а также заплатить требуемую сумму за его трансфер.
Пока же, "Гранада" продолжает следить за вингером, и в частности намерена отправить своих скаутов на ответный матч в "стыках" Лиги конференций против бельгийского "Гента" (23 февраля).
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