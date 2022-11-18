Власти Катара хотят запретить продажу пива на стадионах ЧМ

Королевская семья Катара хочет запретить продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира 2022 года за два дня до начала турнира. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, всего за три дня до начала первого матча хозяева турнира прошлой оказывали давление на Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы та изменила политику в отношении пива на чемпионате мира и прекратила продажу пива Budweiser на восьми стадионах, принимающих матчи. Алкогольный напиток будет разрешен к продаже только в фан-зонах.

Первый матч состоится уже через два дня, однако ожидается, что сегодня наступит ясность в том, что касается продажи пива на стадионах.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора. Также с ними в одной группе сыграют Сенегал и Нидерланды.

Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира в Катаре.