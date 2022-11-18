В Азербайджане будет пять баскетбольных лиг

С нынешнего сезона при организации Федерации баскетбола Азербайджана будут проводиться соревнования в пяти различных лигах.

Как сообщили Day.Az в Федерации баскетбола, помимо мужской Азербайджанской баскетбольной лиги, являющейся высшим дивизионом в стране, будут проводиться чемпионаты среди любителей и студентов.

Так, с декабря стартует Любительская баскетбольная лига и Студенческая баскетбольная лига, где будут выступать 7 любительских и 8 университетских команд, соответственно. Помимо этого, с 19 ноября стартует Женская баскетбольная лига 3х3 с участием 8 команда, а с декабря планируется начать Детско-юношескую баскетбольную лигу среди мальчиков и девочек различных возрастов.

Отметим, что матчи АБЛ проводятся в СК "Серхедчи", а игры других лиг будут проходить в спортивных залах различных университетов страны.

