«Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт с Роналду

"Манчестер Юнайтед" расторгнет контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду после его нашумевшего интервью. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" считает, что Криштиану нарушил условия контракта, публично подвергнув критике клуб и его сотрудников. Из-за этого "МЮ" собирается расторгнуть соглашение с Роналду без выплаты неустойки.

Напомним, что 37-летний Роналду покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

После этого он был отстранен от тренировок с основной командой перед матчем с "Челси". Последний матч "МЮ" против Фулхэма полузащитник также пропустил.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии 10 матчей, отметившись одним забитым голом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира в Катаре.