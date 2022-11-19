Нурмагомедов стал новым чемпионом Bellator в легком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрика Фрейре в соглавном событии турнира Bellator 288, который проходит в Чикаго, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой 24-летненго россиянина единогласным решением судей.

Усман Нурмагомедов - двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Теперь в активе Усмана 16 побед в 16 профессиональных поединках. 36-летний Фрейре одержал 24 победы и потерпел 11 поражений.

В главном событии пройдет финальный бой Гран-при в полутяжелом весе и бой за титул между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.