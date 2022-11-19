«Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Роналду

"Манчестер Юнайтед" подаст в суд на своего нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, английский клуб нанял адвокатов для подготовки иска к португальскому футболисту, который в последнем интервью нелестно высказался о "красных дьяволах".

Роналду заявил изданию The Sun о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед", а также о неуважении Эрика тен Хага. Португалец также рассказал, что был близок к переходу в "Манчестер Сити" перед возвращением в свою бывшую команду летом 2021 года. СМИ сообщали, что клуб оштрафует нападающего за его откровения в прессе на £1 млн.

Напомним, что 37-летний Роналду покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

После этого он был отстранен от тренировок с основной командой перед матчем с "Челси". Последний матч "МЮ" против Фулхэма полузащитник также пропустил.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии 10 матчей, отметившись одним забитым голом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира в Катаре.