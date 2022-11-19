Азербайджанский фехтовальщик завоевал золото на международном турнире

Член юношеской сборной Азербайджана по фехтованию Аббас Гусейнов завоевал золотую медаль на турнире имени Василя Этропольски в столице Болгарии Софии.

Как передает Day.Az со ссылкой на страницу Федерации в Instagram, Гусейнов завершил групповой этап четырьмя победами в соревнованиях среди спортсменов до 14 лет.

На пути к финалу юноша одолел испанца Габриэля Суареса (15:3), грека Христоса Карамицоса (15:12), болгарина Константина Иванова (15:10) и грека Вангелиса Кутласа (15:4). В полуфинале Гусейнов оказался сильнее болгарина Николы Мейцова (15:14).

В решающем матче азербайджанский фехтовальщик выиграл золотую медаль со счетом 15:7 у представителя Румынии Матея Раду.