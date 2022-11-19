https://news.day.az/sport/1512738.html Назван главный фаворит чемпионата мира — 2022 в Катаре
Назван главный фаворит чемпионата мира — 2022 в Катаре
Портал Goal.com составил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира - 2022 в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Популярный ресурс поставил на первое место сборную Бразилии. Далее в списке претендентов на триумф следуют национальные команды Аргентины и Германии.
В топ-10 также вошли Испания, Франция, Англия, Нидерланды, Дания, Бельгия и Хорватия.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".
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