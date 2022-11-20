«Челси» готов воспользоваться скандалом в «МЮ» и подписать Роналду

Лондонский "Челси" готов воспользоваться скандалом между "Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду. Синие намерены подписать 37-летнего португальца после того, как "красные дьяволы" решат разорвать с ним контракт. Об этом сообщает Mirrror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Челси" рассчитывает, что разрыв контракта поможет игроку принять решение о переходе и ничто не будет препятствовать этому. Так как ранее лондонцы уже были готовы заполучить Роналду прошлым летом. Однако, бывший наставник команды Томас Тухель был против трансфера, в то время как новый владелец Тодд Боули поддерживал переход звездного игрока.

В "Манчестер Юнайтед" рассмотрят возможность разрыва контракта с Роналду после его нашумевшего интервью. В нем португалец заявил о предательстве со стороны клуба, а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага.

Последний матч "МЮ" против Фулхэма полузащитник пропустил. А несколько туров назад он был отстранен от тренировок с основной командой. Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.