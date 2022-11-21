https://news.day.az/sport/1512978.html Скончался известный турецкий спортивный комментатор
Скончался известный турецкий спортивный комментатор
Турецкий журналист, спортивный комментатор Хинджал Улуч скончался после продолжительной болезни.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, 83-летний Хинджал Улуч скончался в больнице.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Х.Улуча.
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